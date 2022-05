L’ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana. Gianluigi Buffon parla agli alunni dell’istituto “La Salle” di Parma.

Durante una bella iniziativa all’istituto “La Salle” della cittadina di Parma, Gigi Buffon si è raccontato svelando alcuni retroscena.

L’ex portiere della Juventus parla della giovinezza: “La paura di ritornare non l’ho mai avuta, quando tornavo a Parma anche come avversario, avevo la sensazione di tornare in un posto nel quale sentivo la stima e l’affetto che la gente provava per me anche se giocavo in un’altra squadra.“

Gianluigi Buffon

L’ex portiere della nazionale svela un retroscena molto interessante: “Da ragazzo, prima di iniziare la mia carriera professionistica, avevo deciso di andare a giocare nel Milan. Poi però andai a fare un provino a Parma e rimasi contagiato dall’entusiasmo del preparatore dei portieri, Ermes Fulgoni. A quel punto optai per andare lì. La mia carriera dunque sarebbe potuta essere diversa, ma penso difficilmente migliore di quella che effettivamente è stata.” Conclude così il portiere oggi al Parma.

