L’esterno oramai ex Psg sbarcherà alla Juventus con un contratto di un anno più opzione, Di Maria sarà titolare.

Dopo il duro addio a Paulo Dybala, la Juventus va sul calciomercato con grande forza, assestando il primo colpo Angel Di Maria. L’argentino è praticamente ai dettagli con la società bianconera, che se non ci saranno colpi di scena dell’ultimo minuto diventerà un giocatore di Allegri. L’esterno offensivo è stato accontentato circa lo stipendio, si parla di 7 milioni di euro, poco più o meno.

L’unico dubbio era sulla durata del contratto, 2 anni voleva la Juventus per via del decreto crescita, uno vuole Di Maria vista la sua età. L’accordo è stato raggiunto sulla base di 1+1 opzione come anni di contratto, se ci sarà reciproca soddisfazione si potrà andare avanti. La notizia è confermata anche dalla redazione francese di goal.com che rivela che il tutto è fatto. La rottura appare difficile, oramai è tutto in discesa per lo sbarco dell’esterno offensivo argentino a Torino.

