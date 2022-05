L’attaccante dell’Udinese vuole andare in una big per giocare le coppe europee, queste le parole di Deulofeu.

Stagione straordinaria per Deulofeu che si sente pronto per andare via dall’Udinese per cercare di vincere e giocare le coppe. Questo il suo pensiero: “Voglio essere il miglior giocatore ogni settimana e in tutte le stagioni. Voglio essere in una top, ma ci sono dei percorsi da seguire, a me mancava fare un periodo così a Udine“.

Aggiunge sul suo futuro: “Per il momento sono molto felice e voglio onorare questa stagione. Non posso dire niente perché ho detto al mio agente di non dirmi niente. Da quando hanno iniziato a dire qualcosa di mercato, per mettere a fuoco squadra e stagione ho chiesto di fare così. Se si farà, si farà. Non mi dispiacerebbe poter andare avanti con questa squadra. Lo dico perché c’è entusiasmo tra i tifosi, ci sono giocatori giovani che possono migliorare e si può fare un’Udinese molto buona“.

Conclude rispondendo se è disposto a rimanere all’Udinese: “Ho la fortuna di sapere di essere felice. C’è chi vuole fare il passo più lungo della gamba tra i giovani e poi non regge. Bisogna fare il proprio percorso. Io qui ho due anni di contratto e sono veramente contento“.

