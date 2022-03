La “coppa dalle grandi orecchie” premia le big. Ecco quanti milioni di motivi possono spingere i bianconeri all’impresa.

Torna la Champions League e la Juventus sa che questa non può essere una competizione come le altre. L’obiettivo di Allegri è vincere giocando da grande squadra, credendo nelle proprie chance di vittoria. Per la gara dello Juventus Stadium i bianconeri ritrovano Chiellini e Paulo Dybala. La Joya farà il suo ingresso in campo solo se il risultato lo richiederà.

Il passaggio ai quarti di finale è fondamentale dal punto di vista tecnico, ma anche dal lato economico. Entrare tra le prime otto d’Europa vuole dire incassare altri 10 milioni di euro abbondanti, dopo due anni di delusioni firmate Porto e Lione. La dirigenza bianconera osserverà con grande attenzione la squadra e si aspetta una vittoria sotto tutti i punti di vista.

