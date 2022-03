È finalmente arrivata la notizia che milioni di appassionati si aspettavano.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha reso noto che, in occasione della sfida tra Italia e Macedonia del Nord del prossimo 24 marzo – valida per la semifinale playoff per accedere ai Mondiali – sarà consentita la capienza massima allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo. Una buona notizia per gli azzurri, che potranno contare sul sostegno da parte del pubblico.

A riportare la notizia è Calciomercato.com. “Nulla osta, stante l’attuale situazione epidemiologica e l’importanza dell’evento, ad autorizzare la presenza del pubblico al 100% per la partita Italia-Macedonia del Nord, valida per i play off di qualificazione al Mondiale 2022, in programma il 24 marzo prossimo”, ha dichiarato Speranza. Una notizia che fa bene al campionato in vista della volata finale.

