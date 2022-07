Federico Gatti, difensore della Juventus parla ai microfoni di JTV, ecco le parole del centrale bianconero.

Queste le parole di Federico Gatti a JTV, il nuovo centrale difensivo della Juventus si racconta così: “Questa è un’esperienza enorme, sin dal primo giorno che sono qua. Imparo quotidianamente qualcosa di nuovo, è fondamentale per la mia crescita. Adesso avremo le prime partite, non vedevo l’ora anche perché affrontiamo squadre molto forti.“

Juventus Stadium

Aggiunge: “Totalmente differente rispetto al passato, sono arrivato in uno dei top club a livello europeo, non ti fanno mancare nulla. Con l’umiltà e la voglia qua si è destinati solamente a migliorare. Mi hanno colpito tantissime cose a cui non ero abituato, a partire dall’organizzazione di staff e società, il ritmo in allenamento ma soprattutto i miei compagni che sono dei campioni e si sono posti nei miei confronti con umiltà impressionante.” Conclude.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG