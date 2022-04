Nonostante le difficoltà dal recedere dell’accordo con l’Everton, la Juventus non vuole più Moise Kean in rosa.

La Juventus non vuole più mantenere Kean in rosa, nonostante gli accordi con l’Everton presi con un prestito biennale con un riscatto a condizioni molto facili per la squadra inglese. Quest’anno sono già stati pagati tre milioni di euro, mentre a luglio scatterebbero gli altri 4 milioni di euro. L’attaccante fino a questo momento ha raccolto 26 presenze con solamente 4 reti. Mentre in Champions League una rete con 6 presenze.



La comunicazione a Raiola è già stata fatta, Kean è fuori dal progetto bianconero e il famoso agente deve trovare una soluzione. Le strade non sono facili, il PSG appare comunque interessato alla situazione. Potrebbe anche esserci un club che accetti gli stessi accordi presi dalla Juventus con l’Everton. Oppure un riscatto anticipato con vendita diretta se un club interessato accetterà.

