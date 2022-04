Le dichiarazioni del presidente del Torino, Urbano Cairo lasciano pochi dubbi: l’esperienza di Belotti in granata è finita.

Nonostante le voci di un possibile riavvicinamento di Belotti con il Torino, lo stesso presidente ammette che è praticamente finito il sodalizio con l’attaccante. Urbano Cairo, presidente del Torino dopo un’assemblea di lega ha risposto alle insistenti domande dei cronisti all’uscita.

Andrea Belotti

Queste le parole di Cairo che aggiunge: “Belotti va a scadenza, potrebbe aver già firmato con qualcuno. Diciamo che dal 1 di febbraio era libero di firmare, teoricamente potrebbe anche averlo fatto. Deluso? Di questo tema ormai non parlo più.” Conclude con queste dichiarazioni abbastanza forti.

Tante le squadre interessate al calciatore in scadenza di contratto: Milan, Inter, Juventus e Roma che lo vorrebbero non come titolare ma all’interno della rosa. Interessate anche Atalanta, Lazio e Fiorentina. Possibili anche esperienze all’estero, nonostante l’attaccante voglia restare principalmente in Italia.

