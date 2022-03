Le big si contendono i gioielli del Sassuolo, Raspadori e Berardi insieme a Scamacca possono partire in estate.

I gioielli del Sassuolo fanno gola a tutti, non c’è solo Scamacca ma anche Raspadori e Berardi sono sotto la lente di osservazione di varie squadre in giro per l’Europa. La Juventus osserva molto da vicino da Raspadori, per l’evoluzione da seconda punta che tanto riguarda per zone calpestate quelle di Dybala.

Le parole di Carnevali sulla mezza punta: “Ha una qualità che spicca sulle altre, ovvero l’intelligenza. Con Scamacca ha un’intesa naturale che ci auguriamo di rivedere a lungo in azzurro.”

IM_Berardi_Domenico_2

Invece, Milan e Napoli sono alla ricerca di un grande esterno offensivo: Domenico Berardi può essere l’oggetto di desiderio dei due club.

Queste le parole di Carnevali su di lui: “Sta soffrendo molto per il gol sbagliato a Palermo, ma più che altro è la sconfitta. L’eliminazione dal Mondiale gli ha fatto male di sicuro. Ha sbagliato è vero, ma è anche stato uno dei migliori in campo per come si è mosso. E’ un leader vero perché non si tira mai indietro.”

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG