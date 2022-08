La Juventus cerca altri due colpi oltre Kostic, Depay e Paredes sono i nomi vagliati ma prima servono le cessioni a centrocampo.

Oltre Kostic che corre per diventare ad ore il nuovo acquisto della Juventus, i bianconeri oltre all’esterno cercano una mezza punta offensiva e un regista di centrocampo. Ma prima di arrivare agli acquisti, servono le cessioni. Rabiot e Rugani sono in lista di vendita, il primo aspetta di sapere se il Monaco riuscirà a battere il PSV per qualificarsi alla prossima Champions League. Mentre il secondo dopo aver rifiutato il Galatasaray aspetta di sapere l’offerta della Sampdoria nonostante la sua principale volontà sia rimanere. Arthur corre verso il Valencia invece.

Memphis Depay

In attacco si valuta Depay in uscita dal Barcellona che per problemi finanziari e di costrizioni della Liga deve necessariamente vendere anche a qualsiasi prezzo per poter tesserare i nuovi acquisti. Paredes attende di sapere il suo destino, ma prima servono le cessioni di Rabiot, Arthur e il destino di Rovella per l’approdo in bianconero.

