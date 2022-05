Dopo gli obiettivi quasi raggiunti Di Maria e Pogba, la Juventus vuole Raspadori in attacco nella rivoluzione bianconera.

La Juventus continua la sua rivoluzione, quasi definiti gli arrivi di Angel Di Maria (che ieri ha salutato il PSG) e Pogba (in settimana l’incontro per i dettagli), si prova concretamente per Raspadori. Il nuovo attacco della Juventus, deve essere completamente ricostruito dopo gli addii di Dybala, Bernardeschi e i probabili di Kean e Alvaro Morata.

Giacomo Raspadori

Raspadori è il prediletto dalla società, anche Allegri vede nel giocatore una futura seconda punta prolifica , in grado di fare la differenza. Il giocatore sa già dell’interesse bianconero e la società neroverde del Sassuolo è pronta a trattare. La valutazione di 35 milioni non spaventa il club bianconero che spera di poter far l’operazione con qualche giovane all’interno o in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni molto favorevoli anche alla squadra emiliana. Raspadori probabilmente non sarà l’ultimo arrivo in attacco per la squadra di Allegri in piena rivoluzione in tutti i reparti.

