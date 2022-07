Molti giocatore sono nel mirino della Juventus per l’eventuale o probabile sostituzione di De Ligt. Scopriamo quali sono i nomi.

La Juventus vuole tutelarsi in caso di cessione di De Ligt al Chelsea. La ricerca di un centrale difensivo da parte dei bianconeri non è semplice. Soprattutto perché quest’anno c’è stata anche l’addio di Giorgio Chiellini, non uno qualsiasi ma il capitano e faro della squadra bianconera.

Bremer

Nonostante i contatti per Bremer il giocatore è in parola con l’Inter ma se non chiuderà entro la metà di luglio, si sentirà libero di andare ovunque. Gabriel dell’Arsenal piace dall’anno scorso, difensore con una grande esperienza e ancora giovane, l’ideale. Ma il giocatore che si vorrebbe fare a prescindere da tutto è Koulibaly, centrale esperto del Napoli che potrebbe rappresentare una sicurezza per il presente bianconero ma ha un prezzo pari a 40 milioni di euro. Badiashile invece non viene ritenuto pronto da Max Allegri.

