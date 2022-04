Juventus, Rabiot parla in una intervista a Dazn parlando della sua stagione e quella dei bianconeri con Allegri.

Il centrocampista della Juventus, Rabiot parla in una intervista a Dazn dove racconta i rimpianti per non aver battuto i nerazzurri: “Se avessimo battuto l’Inter sarebbe cambiato tutto. Mentalmente sarebbe cambiato il nostro approccio al campionato e quello delle altre squadre nei nostri confronti. Milan e Inter avrebbero avuto più pressione. Non è facile giocare avendo dietro di sé la pressione della Juve.“

Sulla Coppa Italia proprio contro l’Inter: “È una partita che attendo in maniera particolare, perché la sfida di campionato mi ha deluso e innervosito. Idem la Supercoppa. Avremmo meritato di più in entrambe le partite. Abbiamo una rivincita da prenderci contro l’Inter.“

Juventus Stadium

Aggiunge parlando dell’allenatore: “Ha una passione per il proprio lavoro, vuole vincere ma anche migliorare i giocatori. Io stesso sono migliorato con lui. Mi sprona, è importante avere un allenatore che ti lancia delle sfide.” Conclude così l’intervista.

