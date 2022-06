La Juventus vola in borsa nel mese di maggio, più del 40% del titolo in borsa. Ecco la situazione finanziaria.

La Juventus vive un ottimo momento in borsa, nel mese di maggio c’è stato un rialzo del 40% del titolo. Per precisione, il titolo della società bianconera ha chiuso in Borsa a 0,4042 euro per azione, in rialzo del 3,27%, toccando quota 0,4057 euro per singola azione (+3,6%). Buoni i volumi, con 11,3 milioni di crediti scambiati nel mentre delle contrattazioni per una media trimestrale pari a 9,8 milioni, nel frattempo la capitalizzazione di Borsa è stata capace di andare oltre 1 miliardo di euro.

Parliamo di momento favorevole iniziato mentre il quadro di crescita è iniziato lo scorso 11 maggio. La notte del 10 maggio, il titolo chiudeva a quota 0,2972 euro per singola azione: da quel momento, il titolo zebrato ha chiuso 16 delle successive 17 sedute in Borsa sempre in rialzo, tranne solo per la giornata in rosso del 24 maggio ultimo (-2,2%). Alla fine, dall’11 maggio ad fino a ieri il titolo della Juventus è così in rialzo del 36% arrivando da 0,2972 a 0,4042 euro per singola azione, toccato ieri il massimo dallo scorso dicembre.

