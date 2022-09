Kalulu: «Concorrenza Più ce n’è meglio è per tutti». Le parole del difensore rossonero

Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della concorrenza che c’è al Milan. Ecco le parole del difensore rossonero:

«La concorrenza fa sempre bene. Ne abbiamo bisogno. Più ce n’è meglio è, per tutti. E al Milan non c’è ambiguità: tutti diamo il massimo per la squadra».

