Arrivato al termine del calciomercato estivo, Davy Klaassen ha avuto pochissimi minuti con l’Inter ma ha voglia di dimostrare

Finora i minuti in campo con l’Inter sono stati pochissimi, ma Davy Klaassen ha tanta voglia di ritagliarsi il suo spazio. Simone Inzaghi ha dimostrato finora soltanto a parole di apprezzarlo per come lavora ad Appiano Gentile, ma nelle scelte di formazione l’ex Ajax continua a rimanere in seconda linea. Il centrocampista però ha voglia di dimostrare il proprio valore. Il punto della Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea sin legge: «Se Cuadrado, Arnautovic e Sanchez sono stati frenati da problemi fisici vari e Bisseck ha invece pagato lo “scotto” della giovane età, l’ex Ajax è l’unico nuovo arrivo che non trova spazio pur senza apparenti attenuanti, se non di natura tecnico-tattica. La maglia da titolare a Salerno, oltre un mese fa, si è rivelata un’occasione isolata, tanto da racimolare la miseria di 14′ poi. Klaassen nel frattempo continua a lavorare a testa bassa aspettando l’occasione buona. Anche perché l’accordo tra Inter e giocatore prevede l’opzione per un altro anno esercitabile unilateralmente dai nerazzurri e Klaassen ha tutta l’intenzione di lasciare il segno per meritarsi la conferma».

