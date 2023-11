Tra gli obiettivi principali dell’Inter c’è il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez: i nerazzurri hanno avviato i contatti con l’agente

Importanti novità arrivano dall’Argentina riguardo al rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter. La volontà di continuare insieme è salda da entrambe le parti e l’operazione per il prolungamento sembra essere ufficialmente iniziata.

Come riferisce il giornalista di TycSports, Cesar Luis Merlo, l’agente del capitano nerazzurro, Alejandro Camaño, nei giorni scorsi ha incontrato i dirigenti nerazzurri per gettare le basi del nuovo accordo. Il piano sembra quello di prolungare il contratto di un solo anno aggiuntivo, spostando la scadenza da giugno 2026 al 2027, con un simultaneo e sostanziale aumento dell’ingaggio per l’argentino.

L’articolo Lautaro Inter, primi contatti con l’agente: è partita l’operazione rinnovo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG