Il tecnico del Liverpool rispetta l’Inter ed elogia alcuni uomini che si troverà contro domani sera a San Siro.

Quale giocatore toglierebbe agli avversari? È più o meno questo il senso della domanda posta a Jurgen Klopp alla viglia di Inter-Liverpool. Durante la conferenza stampa odierna, il tecnico del Liverpool ha così risposto alla domanda: “Perisic, abbiamo fatto il double insieme in Germania. L’ammiro molto, mi piace tanto. Poi Dzeko e tutti gli altri. Barella purtroppo non potrà giocare, non sarà una cosa brutta per noi ma è un ottimo giocatore che mi piace molto, veramente un fuoriclasse che ha tecnica, corre… Al suo posto però giocherà Vidal, mica male.

Ha giocato ovunque ad alto livello e soprattutto ad alto livello è sempre molto motivato. Non so se sarà un vantaggio quindi per noi, ma non mi interessa, quello a cui penso è solo a come giocheremo noi, alla nostra mentalità. Dipenderà tutto dai giocatori ovviamente”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG