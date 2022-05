Il Real Madrid ieri ha vinto il campionato spagnolo e Carlo Ancelotti è diventato il primo allenatore a vincere tutti i 5 migliori campionati europei.

Carlo Ancelotti ha festeggiato la vittoria de La Liga e visibilmente commosso ha affrontato le interviste in seguito alla vittoria contro l’Espanyol. “Abbiamo giocato una Liga spettacolare, tenendo un rendimento costante e regolare per tutto l’anno. Voglio ringraziare tutti i giocatori per il lavoro, l’atteggiamento e l’impegno avuto. Domani ci alleneremo, ma ora vogliamo festeggiare. Vincere in tutti e cinque i migliori campionati europei mi riempie d’orgoglio“.

Luka Modric

“Io amo allenare e significa che l’ho fatto bene. Ora voglio vincere ancora qui, chissà magari diventando il primo allenatore a vincere quattro Champions. Ringrazio il club per avermi richiamato, non me l’aspettavo. Siamo arrivati alla prima pausa dopo aver perso contro Sheriff ed Espanyol, abbiamo corretto la fase difensiva e vinto molte partite di seguito; quello è stato un momento importante. Il Clásico è stato fondamentale, dopo quella partita abbiamo reagito e vinto a Vigo in una partita difficile, riprendendo fiducia dopo quel match“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG