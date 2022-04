L’allenatore del Manchester United Ralf Rangnick ha descritto perfettamente tutti i problemi della sua squadra.

Ralf Rangnick ha usato un paragone per tratteggiare la difficile situazione del Manchester United in conferenza stampa. “Una delle pochissime cose buone della situazione attuale è che è cristallina. Non hai nemmeno bisogno di occhiali per analizzare e vedere dove sono i problemi, perché è chiaro che non è sufficiente fare alcuni piccoli interventi, di estetica, ma si dovrà proprio procedere con una operazione a cuore aperto“.

Cristiano Ronaldo

Sull’argomento Cristiano Ronaldo: “La famiglia è più importante di tutto e Ronaldo sta supportando i suoi cari in questo momento immensamente difficile. Abbiamo parlato il giorno in cui è tornato. Mi ha detto che va tutto bene, può allenarsi di nuovo e giocare di nuovo. È bello riaverlo in rosa”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG