La Roma ha chiesto Vazquez al Real Madrid

La Roma di Mourinho e Pinto non ha intenzione di fermarsi sul mercato. Il tecnico portoghese avrebbe chiesto alla dirigenza uno sforzo per portare a Roma Lucas Vazquez, tuttofare alla corte di Carlo Ancelotti al Real Madrid. Dopo gli acquisti di Maitland-Niles e Sergio Oliveira, il club giallorosso è al lavoro anche per la prossima stagione, quando si augura di poter partecipare alle competizioni europee.

Lo spagnolo piace per la sua generosità con e senza palla e l’attitudine a ricoprire tutti i ruoli sulla fascia destra. Carlo Ancelotti sa di avere a disposizione un jolly prezioso per il suo Real e si sarebbe opposto alla cessione. La Roma che rincorre una qualificazione europea per la prossima stagione dovrà cercare altrove il prossimo rinforzo.