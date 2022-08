Il centrocampista bianconero ha ascoltato i pareri di diversi medici riguardo il suo problema al ginocchio prima di prendere una decisione.

Paul Pogba ha subìto un infortunio al menisco del ginocchio ma ha scelto in seguito a diversi consulti con i medici di non operarsi, lo riporta SportMediaset: il francese aveva altre due opzioni oltre a quella scelta.

Un’operazione avrebbe allungato i tempi di recupero con annessi rischi di non poter partecipare al Mondiale ma probabilmente avrebbe risolto il problema in maniera definitiva. Stando così le cose invece, il francese dovrebbe rientrare per metà settembre ma il rischio di ricadute è e non è di poco conto; a quel punto l’operazione sarebbe l’unica scelta. La Juventus probabilmente si aspettava una scelta diversa.

