L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ammette le sofferenze dei nerazzurri nel finale di stagione.

Il progetto Gasperini continua, lo ha confermato Luca Percassi a DAZN dopo la sconfitta di ieri. “E’ stata un’annata dai due volti, molto bene in uno, nella seconda abbiamo subìto. C’è stata sfortuna, una stagione che evidentemente ci ha resi protagonisti, abbiamo fatto molto bene in Champions, bene in campionato, bene in Europa”.

Duvan Zapata Atalanta

“Abbiamo sofferto negli ultimi mesi, ma fa parte del calcio. Ripartiremo al 100% con Gasperini? Sì. Conosciamo le esigenze del mister, si cerca sempre di fare un percorso comune, poi uno ha delle idee e si cerca di realizzarle. Abbiamo sempre comprato e venduto, fa parte della nostra realtà. Dobbiamo valutare le offerte importanti, la verità è che tutto quanto fatto lo abbiamo fatto con questo spirito”.

