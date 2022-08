Il nuovo centrocampista della Lazio Marcos Antonio ha le idee chiare su quello che Maurizio Sarri gli chiederà.

La Lazio ha presentato in conferenza stampa il nuovo acquisto Marcos Antonio. “Sono molto felice di essere qui dopo un periodo difficile per me. Essere qui è un’allegria immensa e mi sento molto bene dal punto di vista fisico. La guerra in Ucraina? Non ne parlo, è ancora in corso. De Zerbi mi ha aiutato molto, non sarà diverso rispetto a quello che troverò qui”.

Roberto De Zerbi

“Sarri? Sono a disposizione, farò tutto quello che mi chiederà. Leiva un grande, ricordo anche Hernanes. Mi ispiro molto a Lucas, soprattutto in fase difensiva. Ho parlato con lui, gli ho detto che avrei preso il numero ed era felice. Il calcio italiano è molto bello, cercherò di fare bene. Giocare la Champions è un obiettivo, la Lazio merita di esserci. Gli altri centrocampisti qui sono forti, voglio imparare, farò del mio meglio. Poi spetterà al tecnico decidere, io devo farmi trovare pronto. Ho scelto la Lazio appena ricevuto la chiamata, è un grande club. Il mio ruolo? Sono multifunzionale e quello che mi chiederà Sarri l’ho fatto anche allo Shakhtar”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG