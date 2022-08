La Bundesliga inizia oggi ed il Bayern Monaco sarà ospite dell’Eintracht Francoforte vincitore dell’Europa League.

Il tecnico del Bayern Monaco Julian Naglesmann nella conferenza stampa di vigilia della prima gara di campionato ha dichiarato che la sua squadra si è rafforzata onestante la cessione al Barcellona di Robert Lewandowski. “A Francoforte non è mai facile”.

Matthijs De Ligt

“Troveremo un ambiente euforico, sarà una trappola per noi. Matthijs è un giocatore incredibile, per noi la sua presenza è molto importante. Deve ancora abituarsi, com’è logico che sia, ma è molto forte. Lewandowski? Abbiamo perso un attaccante da 50 gol, ma nel complesso la rosa è migliorata. La squadra è molto motivata. I nostri obiettivi non cambiano: puntiamo al titolo, ma anche a far bene in Champions”.

