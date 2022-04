Lazio, Sarri discute a Sky del pareggio contro il Torino, una grande occasione persa per i biancocelesti in classifica.

Lazio, Sarri commenta a Sky il pareggio contro il Torino. Queste le parole del tecnico: “Era una partita difficile per noi, quando troviamo squadre con queste fisicità e aggressività facciamo fatica. Poi ci siamo trovati sotto, abbiamo sofferto sulle palle ferme, per fortuna siamo riusciti a pareggiare.“

Aggiunge Sarri: “Però era prevedibile che sarebbe stata difficilissima: con questi valori di aggressività ci mettono un po’ in difficoltà. Probabilmente abbiamo avuto una serata con meno qualità del solito e non abbiamo fatto quello che dovevamo fare con gli attaccanti esterni, gli avevo chiesto di non venire incontro. Qualcosa abbiamo sbagliato, un po’ per caratteristiche e un po’ perché ci abbiamo messo del nostro“.

Maurizio Sarri

La possibilità persa di accorciare sulla Juventus: “L’ho sempre detto, il nostro obiettivo è finire la stagione e avere le sensazioni di avere messo le basi per qualcosa di importante. Poi vediamo se riusciamo a ottenere un posto in Europa. La media punti recente è di due a partita, la squadra sta facendo bene.“

Conclude così: “Più fisicità col Torino? Contro queste squadre con caratteristiche difensive c’è sempre un dilemma. Se rispondi con la fisicità rischi di averne meno di loro, io pensavo di rispondere con un palleggio rapido che non ci è venuto bene. Infatti la partita l’abbiamo ripresa quando abbiamo iniziato a cercare Milinkovic lungo“.

