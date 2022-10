Le parole di Marco Baroni dopo la sconfitta del Lecce con la Juve: «La squadra comunque mi è piaciuta, ha avuto intensità e compattezza»

Marco Baroni ha parlato a DAZN dopo Lecce-Juve.

PARTITA – «Nel secondo tempo abbiamo subito l’avversario, ma ci poteva stare: abbiamo commesso qualche errore nel dare palloni centralmente dai quali sono scaturite delle ripartenze. Per fare un risultato importante, oltre a una prestazione perfetta, occorre anche un po’ di buona sorte. Ma la squadra ha fatto una prestazione ottima, sotto tutti i punti di vista. Con la Juve ci possono stare 10-15′ in cui siamo stati troppo bassi: queste prestazioni ci servono, sicuramente dobbiamo trovare il gol. Voglio ringraziare questo pubblico, ci pesa molto non riuscire a regalargli una vittoria al Via del Mare».

COSA HA DETTO ALLA SQUADRA – «Ai ragazzi all’intervallo ho detto che leggevamo male il momento della transizione, andavamo sempre in verticale e invece a tratti c’era lo spazio per palleggiare. Ci dobbiamo lavorare, ma la squadra è viva, tenace, ha voglia e determinazione. Davanti serve fare qualcosa in più, e lo faremo».

STREFEZZA – «La scelta di mettere Oudin e Strefezza a piede invertito nasce dalla volontà di cercare più il palleggio. Spesso arriviamo in ritardo nella finalizzazione perché c’è molta velocità e non riesci ad accompagnare: dobbiamo avere qualche scelta migliore negli ultimi trenta metri e la capacità di leggere quando serve verticalizzare e quando serve invece palleggiare. La squadra comunque mi è piaciuta, ha avuto intensità e compattezza: ci vuole anche un po’ di fortuna, che in questo momento manca. Ma lavorando così gira anche quella».

