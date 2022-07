Il campionato del Lecce neopromosso inizia in casa contro l’Inter; l’entusiasmo è alle stelle.

Il presidente Lecce Saverio Sticchi Damiani a Rai Gr Parlamento mostra tutta la voglia di Serie A che ha la sua squadra. “Lecce-Inter il 13 agosto? Per noi è una bella opportunità ritornare in Serie A con una partita subito prestigiosa e così importante. Ad agosto il Salento esplode di gente e di turisti, sarà una festa nella festa“.

Romelu Lukaku

“Abbiamo fatto 10 acquisti e non ci fermiamo qui. Siamo consapevoli che il passaggio dalla B alla A è un salto doppio, se non triplo. La società si è imposta di fare investimenti importanti, cercheremo di puntare sui giovani se possibile di proprietà. Le tante partite ravvicinate ci impongono di avere una rosa numerosa, è un ulteriore sforzo che faremo. L’idea con Corvino e Trinchera è quella di intervenire pesantemente per rinnovare la squadra e di utilizzare la A per fare degli investimenti su giocatori giovani che non ci saremmo mai potuti permettere“.

