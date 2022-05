L’allenatore del Leicester, Brendan Rodgers parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma.

Il tecnico del Leicester, parla della sfida di ritorno di semifinale contro la Roma in Conference League. L’allenatore della squadra inglese parla del gioco dei giallorossi: “La Roma è pericolosa in contropiede e dai calci piazzati. Per loro può essere anche uno svantaggio. Sanno che dovranno avere a che fare con quella pressione, ma allo stesso tempo la possono usare a loro vantaggio. Abbiamo giocato in grandi atmosfere, per noi non sarà una cosa così nuova. Non vediamo l’ora.“

Pallone Europa League

Il pensiero e l’emozione di giocare una partita del genere: “Devi andare lì e godertela. Sapevamo di dover affrontare contesti duri, questo è un altro step in avanti nella maturazione mentale della nostra squadra. È una squadra molto giovane ma che già gioca a questo livello. Abbiamo mostrato di poter portare a termine i nostri compiti. Dobbiamo accettare la sfida, abbiamo vinto già altre partite simili, andremo lì senza paura.” Conclude così Brendan Rodgers.

