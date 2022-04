Sinisa Mihajlovic è in ospedale a curarsi e quindi spetta ad Emilio De Leo anticipare i temi della sfida all’Udinese.

Emilio De Leo ha parlato in conferenza stampa dell’attuale momento del Bologna atteso anche dal turno infrasettimanale di recupero contro l’Inter. “E’ stata una buona settimana di allenamento, sfruttando anche l’entusiasmo per la bella prestazione offerta contro la Juventus, dopo aver superato l’amarezza per il pareggio finale. C’è positività nell’aria e tutti i ragazzi sono coinvolti e disponibili nel lavoro. Assenze? Ci mancheranno un po’ di tecnica ed esperienza, ma ai fini dell’equilibrio abbiamo a disposizione attaccanti e difensori che si sta facendo trovare pronti ogni qualvolta chiamati in causa“.

“Il gruppo sta crescendo come personalità e senso di responsabilità. I nostri giovani non devono fare altro che continuare così, stanno dimostrando di essere cresciuti e di essere forti. Dobbiamo continuare. Si gioca mercoledì? E’ una fase in cui riusciamo a gestire i cambi e non dobbiamo speculare sul minutaggio. Ci sono opportunità da sfruttare. Metteremo in campo la formazione migliore e sono sicuro che il nostro livello non si abbasserà. Daremo tutto con l’Udinese e faremo altrettanto nel recupero contro l’Inter“.

