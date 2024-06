Il giornalista di Sportitalia Francesco Letizia conosce bene l’obiettivo dei rossoneri a centrocampo.

Francesco Letizia a MilanNews ha descritto le caratteristiche di André Trindade: “E’ un ragazzo interessante, bisogna contestualizzare innanzitutto la squadra ed il sistema di gioco soprattutto in cui André è emerso, perché parliamo di una delle colonne del Fluminense di Diniz. Nonostante le recenti novità (dimissioni dell’allenatore, ndr) parliamo comunque di una squadra che ha fatto la storia del calcio sudamericano in questi ultimi mesi, vincendo la Copa Libertadores nel 2023 ma soprattutto vincendola con un’idea di gioco molto forte: il calcio relazionale”.

I pregi

“Se ti devo porre dei pregi André è un giocatore che va a recuperare tantissimi palloni, ma soprattutto sa cosa farne quando li recupera, ed è per questo che ti parlavo di calcio relazionale. Perché comunque non è un giocatore che si sottrae alla giocata, tutt’altro. Calcio relazionale significa che tu cerchi di proporti, soprattutto anche creando diagonali, la famosa escaleta brasiliana, cerchi di proporti sempre libero per il passaggio. Questo significa che anche quando ha il pallone fra i piedi, André sa cosa farne. Ne recupera tanti ma sa partire le azioni in maniera convincente, sa spesso venire in mezzo ai centrali, e questo fa di lui non solo un mediano difensivo, ma anche buone attitudini da play-maker”.

I difetti

“Se ti devo parlare di un difetto, anche se non si nota vedendola giocare, è un ragazzo che non arriva al metro e ottanta (176 centimetri). Rispetto ad altri profili di cui si parla in ottica Milan, soprattutto mi riferisco a Wieffer, parlano di un giocatore di un metro e novanta, lo stesso Fofana anche, che rispetto ad André ha un fisicità più spiccata. Wieffer è poi una colonna, un mastino”.

