MilanNews ha intervistato Francesco Letizia che così si è espresso su Emerson Royal: “Non ci punterei, per due motivi, forse tre. Il primo motivo è strettamente legato all’equilibrio della squadra. Se tu hai Theo sulla sinistra, è vero che Fonseca è un allenatore che cerca sempre di ampliare il gioco sui terzini, però tu da qualche parte devi cercare di coprirti, ed avere due terzini che spingono è un rischio, secondo me. E’ vero che il tipo di profilo che vai a cercare se non è Emerson Royal sarà qualcosa del genere, anche lo stesso Tiago Santos, però è anche vero che il brasiliano lo vedo un quinto perfetto. Nell’Inter di Inzaghi, ad esempio, sarebbe il giocatore perfetto”.

“Secondo discorso: da un punto di vista atletico è un giocatore che mi piace, da un punto di vista tecnico non ti fa fare un salto di qualità. Io penso che il Milan abbia bisogno di un giocatore di piede. Quando parlo di giocatore di piede ti voglio sottolineare la differenza degli ultimi mesi fra quando giocava Calabria e quando giocava Florenzi. Quando giocava il romano, con tutti i suoi limiti fisici, avevi una facilità di cross, sovrapposizione e giocata che Calabria non ti dava. Quindi io cercherei un giocatore con un bagaglio tecnico anche da mettere al servizio, ed obiettivamente Emerson Royal non ha questo tipo caratteristiche in maniera spiccata”.

