Il giornalista Carlo Pellegatti ha espresso le sue idee su quello che i rossoneri debbano fare sul mercato in entrata.

Carlo Pellegatti a Tv Play ha parlato del mercato del Milan. “Lukaku a quelle cifre mai. Il Milan mi ha sempre detto che sono gli agenti che si muovono, è il Chelsea che si muove. Un no come successo per Kiwior, non mi è mai arrivato. Però c’è un pensiero che mi arriva: Lukaku potrebbe arrivare al Milan a cifre molto più basse, ma una settimana prima della fine del mercato. E immagino che il club rossonero abbia già trovato a quel punto il suo attaccante”.

Riccardo Calafiori

Sull’allenatore del Napoli

“Penso che Conte non sia stato il giusto profilo per il Milan per il suo carattere. Se incominci a dire “decido io, parlo io” è proprio l’opposto di quello che cercano gli americani a Milano. Mi è sembrato che abbia cominciato il percorso al Napoli proprio alla Conte, galvanizzando l’ambiente. Se Fonseca è uno yes man? No. Neanche Inzaghi, Thiago Motta, tutti questi non sono yes man. Tra Inter, Milan e Napoli il giocatore più ricco viene pagato dal Napoli”.

Il sogno

“Rabiot piace al Milan? Mi han detto di tenere viva questa pista. Anche la pista André. Il mio sogno in questo momento è Calafiori. Se dovessero arrivare 30-35 per Thiaw, mettendo altri 10 milioni, proponi 45 milioni al Bologna e prenderei Calafiori. Loro dicono che non lo vogliono cedere, ma quando hai un’offerta di quel tipo, cambia la prospettiva come succede nei quiz televisivi quando vedi l’assegno davanti a te. E’ un difensore italiano, è il futuro, sarebbe un colpo da grande Milan”.

L’articolo Pellegatti: “Lukaku non lo prederei a quelle cifre, Conte non è il profilo giusto, ecco qual è il mio sogno” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG