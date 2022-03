L’Europeo vinto solo pochi mesi fa rimane un caso isolato, l’Italia perde malamente e rovinosamente con la Macedonia e dice addio ai Mondiali.

L’Italia non riesce a segnare una rete alla modesta Macedonia finendo addirittura per subire goal al 92’ quando il destro di Trajkovski si infila alle spalle di Donnarumma. In più di 95 minuti di sterile dominio territoriale gli azzurri hanno sprecato occasioni su occasioni senza riuscire a segnare un goal. In realtà se si va bene a vedere i tiri nello specchio sono stati soltanto 4 evidenziando una scarsa lucidità sotto porta; addirittura 16 corner battuti senza mai presentarsi in maniera pericolosa dalle parti di Dimitrievski.

Roberto Mancini

Sono passati solo poco più di 8 mesi ma non ci sono più gli strappi di Chiesa, gli allunghi di Spinazzola, gli inserimenti di Pessina; sarebbe bastato molto meno di quello visto ad Euro2020 per avanzare alla finale contro il Portogallo. Invece si torna a casa per la seconda volta consecutiva, è la prima volta nella storia che l’Italia non partecipa a 2 Mondiali di fila; è peggio dell’eliminazione avvenuta con la Svezia.

