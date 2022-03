Martedì c’è la partita con la Turchia, dopo questa ogni giorno sarà buono per conoscere le sorti della panchina della nazionale azzurra.

Ogni riflessione sul futuro è rimandata a dopo la gara contro la Turchia di martedì prossimo; un match dalla dubbia utilità, francamente. Roberto Mancini è provato “la più grande delusione della mia carriera” ha definito la sconfitta di ieri contro la Macedonia. I giornalisti presenti nella classica conferenza stampa post-gara affermano che sembra intenzionato a rassegnare le dimissioni nonostante le parole di sostegno del presidente della FIGC Gravina.

Fabio Cannavaro

I due si parleranno tanto dopo la prossima partita ma la Federazione Italiana ovviamente non può farsi trovare impreparata in caso di dimissioni del commissario tecnico campione d’Europa. Secondo Sky Sport c’è un’ipotesi più forte delle altre che vede il duo Fabio Cannavaro-Marcello Lippi come favorito in caso di passo indietro di Mancini. L’ex capitano azzurro campione del mondo ha fatto più di qualche esperienza in panchina, però solamente all’estero e in mete esotiche, per di più in Cina; allena dal 2014. In quell’anno si trovava al Guangzhou Evergrande proprio con Lippi come direttore tecnico.

