Il giornalista Paolo Condò ha analizzato a caldo la sconfitta cocente dell’Italia contro la Macedonia che ne ha infranto i sogni Mondiali.

Paolo Condò ha commentato in maniera pesante lo 0-1 di ieri sera della nazionale italiana a Sky Sport. “Io mi soffermerei sui giocatori che non sono stati convocati. Prendo atto che Scamacca non stesse bene, ma mi chiedo quanto non stesse bene. Invocare il gol di un debuttante o quasi può sembrare eccessivo, ma un attaccante come lui avrebbe fatto comodo”.

Marco Verratti

“La partita dell’Italia è stata orrenda, ma il risultato è ridicolo e un’assurdità. L’eliminazione no perché se non sei capace di segnare contro la Macedonia meriti di uscire e probabilmente ha solo anticipato l’eliminazione per mano del Portogallo fra qualche giorno. I nostri attaccanti si nascondevano dietro gli avversari, ho visto una carenza di personalità in tutto tranne Verratti che però non sa fare i gol”.

