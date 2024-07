Il difensore del Torino sembrava sul punto di approdare alla squadra di Conte quando i nerazzurri sono entrati prepotentemente in scena.

Sembrava una giornata di calciomercato piuttosto tranquilla come ce ne sono tante in questo inizio luglio ma all’improvviso l’Inter parrebbe essersi messa in testa di comprare anche un difensore centrale.

L’Inter si inserisce nella corsa per Buongiorno

La trattativa tra Alessandro Buongiorno e il Napoli sembrava essere in dirittura d’arrivo quando l’Inter ha deciso di fare il suo ingresso nella corsa per il difensore. I nerazzurri, forse anche a causa dell’infortunio di Buchanan e in previsione di possibili partenze nella rosa, hanno manifestato apertamente il loro interesse per il giocatore del Torino. Nonostante non abbiano ancora presentato un’offerta concreta ai granata, i nerazzurri hanno chiesto al calciatore di attendere, inserendosi attivamente nella trattativa. Sembrerebbe infatti che Stefan De Vrij abbia richieste dall’Arabia Saudita, indiscrezioni parlano di una possibile offerta dell’Al Hilal che tra l’altro dovrebbe annunciare Pioli come allenatore a breve.

Stefan De Vrij

Il Napoli resta avanti

Sky Sport ha raccontato cosa è successo appena poche ore fa. Durante una cena a Milano Buongiorno e il suo agente Giuseppe Riso hanno discusso della situazione. Dopo questa riflessione, è previsto un ulteriore incontro tra Riso e Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, segno che gli azzurri non hanno intenzione di mollare. Nei prossimi giorni si capirà cosa sceglierà di fare il giocatore: ora molto, se non tutto, dipende da lui. Il Napoli ha già l’accordo col Torino per 35 milioni più 5 di bonus.

L’ammissione

Giuseppe Riso ha confermato di aver avuto incontri anche con l’Inter. Nonostante il dialogo sia sembrato inizialmente concentrarsi su altri giocatori, l’agente ha ammesso, non senza una punta di ironia, di aver discusso del possibile passaggio di Buongiorno ai nerazzurri.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG