Il trequartista o attaccante argentino sta iniziando il suo processo di crescita in Brianza e l’anno prossimo potrebbe non rientrare alla base.

L’Inter terminata la stagione dovrà cercare di capire quale possa essere la soluzione migliore per il futuro immediato di Valentin Carboni.

La situazione

I nerazzurri molto probabilmente avranno 5 punte in organico contrariamente a quanto accaduto nelle ultime stagione; il motivo è presto detto, ci saranno molte partite in più da giocare per via di nuovo format della Champions League e del Mondiale per Club. L’ex Primavera si sta conquistando il suo spazio al Monza anche se nelle ultimissime gare non è stato titolare: l’Inter crede fermamente nel suo futuro e infatti a gennaio ha rifiutato proposte italiane ed estere superiori ai 20 milioni di euro.

Piero Ausilio

Rebus

Premesso che da qualche parte dovranno pur arrivare i soldi da reinvestire per la prossima campagna acquisti, appare difficile che l’argentino sia ceduto a titolo definitivo. Improbabile anche che resti all’Inter nella prossima stagione perché, secondo Tuttosport, non è di facilissima collocazione nel 3-5-2 inzaghiano. Lo stesso tecnico recentemente ha ammesso di averlo provato addirittura come mezzala l’anno scorso quando si allenava in Prima Squadra. L’ipotesi più probabile è un nuovo prestito ma non si può sapere cosa accadrebbe se arrivasse un’offerta superiore ai 30 milioni di euro. Se proprio l’Inter non riuscisse a trovare alternative ad una cessione, farà di tutto per inserire una clausola di riacquisto.

L’articolo L’Inter crede in Valentin Carboni ma ci sono alcune perplessità sul suo futuro proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG