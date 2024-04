I nerazzurri compreranno un altro attaccante perché la prossima stagione è ricca di impegni come non mai; serviranno 5 punte.

L’Inter la scorsa estate ha rivoluzionato quasi interamente il suo parco attaccanti: di fatto rispetto alla stagione precedente rimase il solo Lautaro Martinez. In vista della prossima si punta a mantenere almeno anche Marcus Thuram ma resta sotto contratto anche Arnautovic; già certo l’arrivo a costo zero di Taremi e molto probabile l’addio di Alexis Sanchez. Insomma sembra molto probabile che ci sarà ancora un altro colpo in entrata anche se il budget da investire al momento è nullo.

Marcus Thuram

La mossa

Il giornalista Gianluigi Longari su Sportitalia ha comunicato gli ultimi aggiornamenti sull’interesse dei nerazzurri per Albert Gudmundsson del Genoa. “In chiave Inter va invece segnalato il primo sondaggio che va oltre il semplice apprezzamento nei confronti di Albert Gudmundsson. Sul finire della scorsa settimana la dirigenza nerazzurra ha cercato di comprendere l’effettiva fattibilità dell’operazione con vista sull’estate”.

Trattativa non semplice

“I costi sono ovviamente allineati con il rendimento monstre dell’Islandese nella stagione in corso, ed i futuri campioni d’Italia non hanno ancora la certezza di potersi accostare alle richieste del Genoa. L’operazione si potrebbe costruire attraverso l’inserimento di contropartite tecniche da valorizzare in Liguria, ma non si è ancora arrivati a quella profondità di discussione. L’idea c’è, ma andrà riaggiornata quando le dinamiche societarie saranno più chiare“. Si vocifera che la valutazione dell’islandese possa aggirarsi intorno ai 40 milioni.

L’articolo L’Inter si muove per Gudmundsson proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG