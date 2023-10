Lione, Grosso dopo i fatti di Marsiglia: «Poteva essere una tragedia» Le parole del tecnico dei francesi

Fabio Grosso, allenatore del Lione, ha commentato sul proprio profilo Instagram ufficiale i fatti accaduti nel pre-partita del match contro il Marsiglia di Ligue 1, in cui è rimasto ferito al volto.

PAROLE – «Quello che è successo domenica sera poteva essere una tragedia, e sicuramente lo è stata per lo sport e per tutti quelli che lo amano. Mi auguro con tutto il cuore che possa essere una lezione per il NOSTRO futuro. GRAZIE A TUTTI PER IL VOSTRO SUPPORTO E LA VOSTRA VICINANZA. Allez l’OL… TOUJOURS!».

