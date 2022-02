Il centrocampista della Lazio smentisce le voci che lo vedono lontano dalla Lazio e indica ai suoi compagni la strada per battere il Porto.

Conferenza stampa densa di contenuti e notizie quella di Luis Alberto in vista di Lazio-Porto. “È cresciuto il mio livello fisico e l’applicazione in fase difensiva. Non mi guardo indietro, penso a fare ancora molto di più. Anche fare più gol, è quello che mi sta mancando. Sono felice di quello che sto facendo. Stiamo bene, siamo felici, i risultati aiutano un po’ di più”.

Maurizio Sarri

“Tutti corriamo nella stessa direzione, è la cosa più importante. Vogliamo fare una bella gara domani, poi penseremo a domenica e alla sfida al Napoli. Contro il Porto ci aspetta una partita dura, abbiamo contro una squadra che gioca e pressa bene. Abbiamo visto che possiamo farcela, abbiamo provato a uscire con la palla, ci siamo riusciti tante volte e abbiamo trovato spazio. Ciro domani è una mano in più, un giocatore determinante per noi. Futuro? Sono stato molto chiaro, qualcuno ha sbagliato e ha detto che mi piacerebbe giocare in Liga. Io qui sto bene e ho ancora tre anni di contratto”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG