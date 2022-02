L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel è felice di aver vinto 2-0 contro il Lille nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

La BBC ha intervistato un Thomas Tuchel molto contento per la vittoria ottenuta ieri sera. “Risultato molto soddisfacente. Certamente con la regola dei gol in trasferta questa trasferta sarebbe stato ancora migliore, ma l’importante è aver mantenuto un’altra volta la porta inviolata. È stato difficile non concedere occasioni, il LIlle è una squadra forte, ma non abbiamo mai offerto grandi occasioni, siamo stati solidi. Credo sia stata una vittoria meritata“.

Pallone Champions League

“Abbiamo cambiato un po’ la struttura a centrocampo a tre ma la prestazione mi ha soddisfatto. Kante è tornato ai suoi livelli, Nelle ultime partite ha lottato con convinzione, intensità e gioco in generale. Il suo impatto nella sfida si è notato immediatamente. Ha un enorme peso specifico nella squadra. In avanti siamo partiti benissimo poi siamo diventati un po’ passivi dopo il gol. Forse avrei dovuto sostituite Kovacic nell’intervallo, mi sarei ritrovato con un cambio in più. In ogni caso ci sono diversi giorni di riposo sino alla sfida di domenica. Ovviamente a nessuno piace avere troppi infortunati in squadra e contro il Liverpool una panchina lunga è fondamentale anche per una questione tattica. Spero che anche Ziyech sia recuperabile per domenica“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG