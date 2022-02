L’allenatore del Barcellona Xavi Hernandez ha convocato 21 giocatori per la partita di Napoli.

Il Barcellona verrà a giocarsi al Diego Armando Maradona di Napoli la qualificazione agli ottavi di Europa League con 21 giocatori. Non recuperano dai rispettivi infortuni il difensore Clément Lenglet e l’attaccante Memphis Depay. Non fanno parte della lista Dani Alves che non è potuto essere inserito nella lista UEFA ed i lungodegenti Sergi Roberto e Ansu Fati. Si gioca domani alle 21 e si riparte dall’1-1 della settimana scorsa; ecco la lista completa dei convocati dei catalani.

Europa Legue

Ter Stegen, Dest, Piquè, Araujo, Busquets, Riqui Puig, Dembelé, Adama Traorè, Braithwaite, Neto, Pedri, Luuk De Jong, Jordi Alba, Ferran Torres, frenkie De Jong, Mingueza, Eric Garcia, Pierre-Emerick Aubameyang, Nico, Gavi, Tenas.

