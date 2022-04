Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha commentato l’eliminazione dell’Italia dai playoff Mondiali.

Al termine della Giunta del CONI, il presidente Giovanni Malagò ha indicato in Roberto Mancini l’elemento giusto per far ripartire la nazionale italiana dopo il flop ai playoff. “Andare avanti con Roberto Mancini è la scelta migliore per la nazionale“.

Roberto Mancini

“I posteri diranno se è la scelta migliore, io penso che lo sia. Bisogna vedere se Mancini ha stimoli per arrivare fino al 2026 e mettere in piedi un nuovo percorso, mi sembra sia stato molto chiaro e netto. Era anche complicato pensare ad alternative valide, ma per le garanzie che può dare e per la semina che ha fatto è la cosa più giusta. Mancini è un elemento imprescindibile, è l’allenatore che ha vinto l’Europeo e ha frantumato il record di partite vinte. Noi avevamo una squadra che ha vinto l’Europeo e ora non va al Mondiale, siamo dispiaciuti ma compatti.

