Il direttore dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini, esprime il suo parere sulla vittoria ottenuta ieri contro l’Hellas Verona.

Paolo Maldini è raggiante dopo la vittoria di ieri che avvicina la sua squadra allo Scudetto; ecco le sue dichiarazioni a MilanTv. “Abbiamo fatto un’altra grande partita, dominata fin da subito. Avevamo anche trovato il gol del vantaggio, annullato per un fuorigioco millimetrico”.

Sandro Tonali

“Dopo un episodio così e dopo essere andati sotto molte squadre sarebbero andate in crisi o crollate, ma abbiamo mostrato di avere la maturità necessaria per reagire. Complimenti ai ragazzi, è stato fatto tutto quello che gli hanno chiesto di fare, anche quelli che sono entrati. Il traguardo è vicino solo perché mancano due partite, ma non saranno affatto facili. L’Atalanta è una squadra fortissima che si gioca ancora l’Europa. Giocheremo in un San Siro pieno, avremo grande pressione, ma la sapremo gestire”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG