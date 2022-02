Il dirigente del Milan commenta con amarezza l’1-1 beffa contro l’Udinese.

Pari e polemiche a San Siro, con i rossoneri che non vanno oltre il pareggio contro l’Udinese. Paolo Maldini ha deciso di far sentire la voce della dirigenza. Ecco le dichiarazioni del direttore tecnico rossonero a Milan TV. “Partirei dalla nostra prestazione. Non siamo perfetti, così come non lo sono le altre visto che siamo ancora primi. I nostri difetti sono venuti fuori, siamo poco brillanti. Sia oggi che a Salerno siamo andati in vantaggio, che è la cosa più difficile, ma poi ci siamo fatti rimontare”.

“Il VAR dovrebbe togliere i dubbi – ha aggiunto Maldini -, usato così fa male perché non è la prima volta. E’ un episodio evidente, chi decide deve capire di calcio. E dico un’altra cosa: il Milan è in testa e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro. Non è facile arbitrare a San Siro. Purtroppo l’arbitro ha fatto degli errori, si è giocato pochissimo”.

