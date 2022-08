L’allenatore Andrea Mandorlini ha espresso il proprio parere sul mercato dell’Inter.

Andrea Mandorlini a TR24 mostra comunque soddisfazione per l’operato in materia di mercato dei dirigenti nerazzurri. “Da interisti abbiamo fatto un buon mercato, qualcosa è sfumato ma eravamo già forti così. Sono arrivati giocatori importanti, al di là di tutto è ancora lunga: l’Inter ha operato molto bene. Skriniar-Bremer è andata così e io sono contento, Milan è molto più forte. E’ tornato un grande giocatore e l’Inter era già forte: siamo pronti ad un campionato da vertice“.

Paulo Dybala Roma

“Skriniar sarebbe una perdita importantissima, non vedo alternative di quel livello: lui vuole restare, bisogna trovare un punto d’incontro. L’anno scorso non è riuscita per qualcosa a vincere ma siamo molto molto forti. La Roma? Per lo scudetto ci sono ancora Inter, Milan e Juve, però c’è un mago lì che ha dimostrato di essere un allenatore di grandissimo livello: è una squadra competitiva. Dybala lo volevamo anche noi, quello è l’ambiente giusto“.

