Lorenzo Casini ha confermato la data dell’inizio del campionato di Serie A.

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini a margine di un evento svoltosi allo stadio Olimpico di Roma ha parlato della decisione di istituire nuovamente il criterio dello spareggio in caso di arrivo in vetta alla classifica di due squadre a pari punti.

Stadio Olimpico Roma

“Un rischio rinvio per il campionato a causa del caldo? No, la Serie A inizierà il 13 agosto, è sempre stato così. Il calcio italiano è fatto di tradizione, più che una novità è un ritorno. Negli ultimi anni è sparito, ma il campionato dello scorso anno ci ha portato a pensare che in caso di parità lo spareggio è il modo più equo per assegnare il titolo“.

