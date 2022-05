Con la Champions League sollevata ieri nel cielo di Parigi finisce l’avventura madrilena del terzino sinistro Marcelo.

Dopo la vittoria della quattordicesima Champions League del Real Madrid, il capitano Marcelo annuncia commosso a Movistar il suo addio. “È un’emozione incredibile perché è la mia ultima partita al Real Madrid. Lascio il Madrid e andar via con una Champions è una gioia immensa. Non è una serata triste. Abbiamo parlato con il club e deciso che è meglio così“.

IM_Carlo_Ancelotti

“Ho già fatto tutto quello che avevo da fare a Madrid, ho avuto la fortuna di trascorrere quindici anni e mezzo nel miglior club del mondo. Ho cinque Champions League e nella mai vita mai avrei pensato di essere qui in questo momento, che potevo vincere tanti trofei. Ora è tutto molto strano per me, è difficile parlare in questo momento. Vedo la mia famiglia e miei compagni di squadra felici. La stagione è stata quella che è stata e ce lo siamo meritati“.

