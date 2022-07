Parla il tecnico Dario Marcolin a Calcio Today dove riferisce che la partenza di Perisic dall’Inter sarà molto importante.

Queste le parole di Dario Marcolin, il tecnico ha parlato a Calcio Today del mercato dell’Inter: “Se la coppia nuova d’attacco è Lukaku-Dybala, era il miglior attacco del campionato, non contenti l’hanno voluto cambiare per età. Un attaccante vero e proprio, e se prende anche Dybala che verticalizza come nessuno. L’idea credo sia questa.“

Aggiunge: “Ma la difficoltà dell’Inter è sostituire Perisic e i suoi assist. Lui faceva il quinto, ma era anche un attaccante. Gosens è bravissimo ma ragiona più da centrocampista che da ala sinistra.” Conclude.

Criscitiello su tutti convocati parla così: “Sull’Inter sembrerebbe che un paio di Nazionali, il cui ritorno è fissato per il 13 luglio, siano pronti a rientrare prima. Parliamo di Lautaro Martinez e Lukaku che hanno intenzione di rientrare l’8 luglio perché sanno che c’è bisogno di preparazione per arrivare pronti alla prima di campionato con il Lecce.“

